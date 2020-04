Cemitérios do Funchal voltam a abrir portas a visitantes

"A Câmara Municipal do Funchal volta a permitir, a partir deste domingo, dia 03 de maio, a realização de visitas nos quatro cemitérios municipais, em São Martinho, Santo António, São Gonçalo e Monte, na sequência do fim do estado de emergência em Portugal", pode ler-se na informação hoje divulgada pela principal autarquia da Madeira.

No mesmo documento, o município adianta que as visitas podem realizar-se no horário entre as 09.00 e as 17:00, em todos os cemitérios do concelho, mas, os visitantes "terão de respeitar as apertadas regras de segurança".

A Câmara do Funchal anuncia que, tendo em conta a segurança das pessoas, haverá controlo nas portas de entradas e que estas serão "autorizadas de forma faseada", visando evitar aglomerados no interior dos cemitérios e que o número de visitantes será "reduzido e limitado à capacidade de cada espaço".

A autarquia acrescenta que apenas devem entrar em simultâneo duas pessoas de cada família e que todos os visitantes são obrigados a usar máscara e luvas.

"No caso de se estar a realizar uma cerimónia fúnebre, a entrada de visitantes terá de aguardar até que a cerimónia termine", menciona, referindo que nestes casos "mantém-se em vigor a fixação de um limite máximo de 20 pessoas presentes".

Também em casos de cerimónias fúnebres devem ser cumpridas as regras relacionadas com "a aplicação de todas as medidas de distanciamento social e de proteção recomendadas pela Direção-Geral da Saúde (DGS), quer para os funcionários municipais, quer para os funcionários das agências funerárias envolvidas".

Na Madeira, os últimos dados divulgados pelo Instituto da Administração da Saúde (IASAUDE), na quarta-feira, reportavam que a região mantinha pelo quinto dia consecutivo a inexistência de novos casos positivos, com um total de 86 infetados.

Entre os infetados, 43 são situações ativas, verificando-se um hospitalizado, e outros 43 são recuperados.

Portugal regista hoje 989 mortos associados à covid-19, mais 16 do que na quarta-feira, e 25.045 infetados (mais 540), indica o boletim epidemiológico divulgado hoje pela DGD.

Comparando com os dados de quarta-feira, em que se registavam 973 mortos, hoje constatou-se um aumento de óbitos de 1,6%.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 227 mil mortos e infetou quase 3,2 milhões de pessoas em 193 países e territórios.

Cerca de 908 mil doentes foram considerados curados.