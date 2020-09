CEMP diz que novo curso de medicina na Católica é cedência a "pressão" política

O Mestrado Integrado de Medicina da Universidade Católica Portuguesa foi reconhecido pela Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior, ao fim de dois anos de iniciado o processo.Fausto Pinto do Conselho das Escolas Médicas, ouvido esta tarde pela Antena 1, não põe em causa a legitimidade da decisão, mas contesta o momento.Existem nesta altura 8 escolas médicas em Portugal, que de acordo com o conselho das escolas é suficiente para responder às necessidades do país. Fausto Pinto contesta a ideia de falta de médicos.