Cenário de contágio. DGS pede cuidado com refeições sociais ou familiares

A diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, reforçou ainda a necessidade de todos cuidados nas refeições familiares ou sociais. Relembrou que cerca de 70% dos casos - agora ativos são perto de 78.400 - têm origem nestes convívios.



A maior parte dos casos continua a acontecer entre pessoas dos 20 aos 59 anos e é entre, os 40 e 49 anos que se registaram mais contágios, 16,6% do total. Mas quem morre são sobretudo as pessoas com mais de 70 anos.



Esta segunda-feira atingiu-se o número de óbitos atingiu um novo máximo: 63 pessoas perderam a vida com covid-19.