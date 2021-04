Censos 2021. Ministra da Presidência garante proteção dos dados pessoais

Mariana Vieira da Silva foi questionada pelo PSD, no Parlamento, sobre o contrato com a empresa responsável pela segurança do 'site' que recolhe as respostas aos censos. O partido quis saber se a ministra tinha conhecimento que o contrato previa a transferência de dados pessoais para os Estados Unidos ou outros países.