Censos 2021. Portugal tem "um modelo de sociedade com poucos filhos"

Jorge Malheiros, investigador do Centro de Estudos Geográficos da Universidade de Lisboa, destaca que o saldo migratório em Portugal é positivo, mas não compensa as perdas anteriores (pela imigração) e o saldo natural negativo (ou seja, o facto de haver mais mortes do que nascimentos).