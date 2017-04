Partilhar o artigo Centenário atinge todo o esplendor com canonização a 13 de Maio em Fátima - Diocese Imprimir o artigo Centenário atinge todo o esplendor com canonização a 13 de Maio em Fátima - Diocese Enviar por email o artigo Centenário atinge todo o esplendor com canonização a 13 de Maio em Fátima - Diocese Aumentar a fonte do artigo Centenário atinge todo o esplendor com canonização a 13 de Maio em Fátima - Diocese Diminuir a fonte do artigo Centenário atinge todo o esplendor com canonização a 13 de Maio em Fátima - Diocese Ouvir o artigo Centenário atinge todo o esplendor com canonização a 13 de Maio em Fátima - Diocese

