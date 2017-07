Centenas de bombeiros combatem chamas em Alijó e Mangualde

RTP 17 Jul, 2017, 10:15 / atualizado em 17 Jul, 2017, 10:20 | País

O incêndio de Alijó começou na madrugada de domingo na localidade de Vila Chã. O fogo continua mas os habitantes que tinham sido retirados das aldeias por precaução já puderam regressar a casa.



Uma habitação e vários armazéns agrícolas foram destruídos pelas chamas. Segundo a página da Proteção Civil, o incêndio é combatido por 420 operacionais, apoiados por 132 viaturas e seis meios aéreos.



A Proteção Civil informou durante a manhã que, apesar de as chamas não estarem dominadas e o fogo continuar com quatro frentes ativas, a situação está “francamente melhor”.

Fogo ativo em Mangualde

O comandante operacional no terreno Pedro Nunes deu conta de que "não já nenhuma povoação em perigo" e que o itinerário IC5, que esteve cortado no domingo, já reabriu ao trânsito de forma condicionada.Pedro Nunes afirmou que o combate a este fogo "tem sido um pouco difícil porque a orografia é complicada, a secura dos combustíveis é complicada", trata-se de "um incêndio com uma intensidade bastante elevada que muitas vezes está acima da capacidade de extinção dos meios de combate".As chamas e o fumo estão a condicionar apenas, em termos de circulação na zona, "algumas estradas locais e alguns caminhos penetrantes para o fogo cortados".Relativamente aos prejuízos causados pelo incêndio, o comandante operacional disse que é uma avaliação que ainda não está feita e as "situações estão monitorizadas e avaliadas pelo serviço municipal de Proteção Civil".No domingo, o presidente da Câmara Municipal de Alijó denunciou falhas no sistema SIRESP durante o incêndio que afeta aquele município. A Proteção Civil confirmou os problemas, mas assegurou que as comunicações não estiveram em causa."Houve durante a tarde algumas falhas pontuais na rede SIRESP para as quais já mobilizámos para este teatro de operações uma estação móvel que estava preventivamente posicionada no Porto", explicou a Autoridade Nacional de Proteção Civil no domingo."As comunicações nunca estiveram em causa no teatro de operações porque foram sendo utilizadas outras redes, redes complementares à rede SIRESP, designadamente a rede operacional dos bombeiros", justificou Patrícia Gaspar.Em Mangualde continua por dominar um dos três incêndios que deflagraram na tarde de domingo. O fogos de Abrunhosa do Mato e Abrunhosa-a-Velha já estão controlados, mas no terreno mantém-se um forte dispositivo.O fogo de Póvoa de Cervães continua por dominar, mobilizando atualmente 208 operacionais, apoiados por 62 viaturas e quatro meios aéreos.