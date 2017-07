Centenas de bombeiros combatem incêndio na Sertã

RTP 24 Jul, 2017, 09:22 / atualizado em 24 Jul, 2017, 10:00 | País

O fogo da Sertã permanece ativo em três frentes, avançou Patrícia Gaspar no briefing desta manhã.



O incêndio está a ser combatido por 731 operacionais, apoiados por 234 meios terrestres e nove meios aéreos. Entre os meios aéreos encontram-se dois Canadairs espanhóis, tendo sido acionado esta manhã o Protocolo Bilateral com Espanha.



A Proteção Civil espera para esta segunda-feira condições desfavoráveis ao combate aos incêndios florestais. Esta manhã, a ANPC indicou ainda que não há estradas cortadas e que durante a noite foram deslocadas dez pessoas por precaução.

Os fogos de Gavião, no distrito de Portalegre, e de Vale da Coelheira, concelho de Castelo Branco, foram já dados como dominados. Centenas de bombeiros permanecem nos dois locais.Noque se realizou esta manhã, a Autoridade Nacional de Proteção Civil sublinhou que esta foi uma “noite com bastante trabalho” para os bombeiros um pouco por todo o país.No domingo, houve um total de 108 ocorrências de incêndios florestais, tendo sido mobilizados 4.982 operacionais, 1.370 meios terrestres e 74 intervenções com meios aéreos. Todas as ocorrências ficaram dominadas com exceção do fogo da Sertã.