Centenas marcham em Lisboa em protesto pelo fim da violência contra as mulheres

Com uma faixa à frente onde se lia "contra a violência machista", as muitas centenas de pessoas gritaram palavras de ordem como "mexe com uma, mexe com todas", "nem uma a menos, vivas nos queremos", ou "a minha luta e todo o dia, somos mulheres e não mercadoria".

A Marcha pelo Fim da Violência Contra as Mulheres, que assinala em Lisboa o dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres, junta-se a outros eventos semelhantes que decorrem hoje em cidades como Porto, Braga, Coimbra, Viseu, Viana do Castelo e Vila Real.