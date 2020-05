Centeno diz que quebra económica não deve afetar estabilidade institucional

Foto: Manuel de Almeida - Lusa

O ministro das Finanças, Mário Centeno, disse esta tarde no parlamento que a quebra económica associada à covid-19 não deve afetar "a estabilidade social e institucional", um dia depois do primeiro-ministro ter reafirmado a confiança no governante.