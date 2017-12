Centeno "está como peixe na água" para presidente do Eurogrupo

"Temos de sublinhar que é bom para Portugal. Representa o reconhecimento de um percurso que Portugal com vários governos fez dentro da União Europeia. É bom para o Governo que significa o reconhecimento daquilo que o Governo fez nos últimos dois anos. É bom para o ministro das Finanças, que é o reconhecimento do papel decisivo que ele teve na política financeira do Governo e no modo como conquistou o apoio dos seus colegas na zona euro", disse Marcelo Rebelo de Sousa aos jornalistas.



O chefe de Estado considerou que se se Mário Centeno for eleito para presidente do Eurogrupo, a forma como o país é olhado irá mudar. "Quando olham agora para Portugal olham para o país que tem o presidente do Eurogrupo. Não é exatamente a mesma coisa. Era um patinho feio, para muitos, muito feio, há dois anos, e agora, de repente, é um cisne resplandecente. Isso faz toda a diferença".



No entanto, Marcelo Rebelo de Sousa lança o aviso ao governo: Mário Centeno continuará a ser ministro das finanças de Portugal.



"Agora, tudo tem um preço na vida. E o preço é o seguinte: é que não se brinca em serviço. A execução de 2018 e o Orçamento para 2019 têm de corresponder àquilo que é a exigência de alguém que dá o exemplo no Eurogrupo", concluiu o Presidente da República.