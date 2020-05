Centeno no Governo ou Banco de Portugal? Impossível prever, diz Nicolau Santos

Foto: Lusa

Para já o Primeiro-ministro reitera a confiança no ministro das Finanças. Mas Mário Centeno pode sair do governo já em junho e ocupar a cadeira da presidência do Banco de Portugal.

O especialista em assuntos económicos da Antena 1, Nicolau Santos, refere que este tema estará certamente na ordem do dia no almoço privado de hoje entre António Costa e Marcelo Rebelo de Sousa.



Uma situação politica que para Nicolau Santos ainda está no campo da imprevisibilidade.