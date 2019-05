Cento e trinta e uma crianças apoiadas em quatro meses por violência sexual

Um relatório da rede Care da APAV será divulgado esta terça-feira, como revela a jornalista Marta Pacheco.



A média de novos casos por mês duplicou face a 2016.



Os números dizem que há mais denúncias ou queixas, isto porque as pessoas estão mais atentas para o problema.



A APAV divulga também o relatório geral da atividade com crianças e jovens do período entre 2013 e 2018 que junta diferentes crimes e tipos de violência (para além da violência sexual).



941 crianças foram ajudadas pela APAV em 2018 quase três por dia, a grande maioria do sexo feminino, com mais de 11 anos foi vítima de violência continuada..com destaque para o crime de violência doméstica, mais de 70 por cento (%), cerca de (71,37%).