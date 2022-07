Central Solar Flutuante de Alqueva inaugurada hoje

A inauguração está marcada para as 10h30, entre os concelhos de Portel (Évora) e Moura (Beja), seguindo-se uma visita de barco à central solar flutuante, de acordo com a EDP.



A central solar flutuante é constituída por “perto de 12 mil painéis fotovoltaicos” e foi deslocada, em 5 de maio, desde a margem até à zona definitiva da albufeira, explicou à agência Lusa a EDP, em esclarecimentos prestados através de correio eletrónico.



Aí, “foi ancorada para ser posteriormente ligada à rede” e entrar em operação este mês, acrescentou a empresa, indicando que a central “levou cerca de sete meses a ser montada e a entrar em operação”.



Há cerca de cinco anos, a EDP lançou o então primeiro projeto de solar flutuante numa albufeira de barragem a nível mundial, no Alto Rabagão, no distrito de Vila Real, “cujo sucesso permite agora alavancar projetos de maior escala”.



O projeto do Alqueva é “o maior parque solar flutuante em albufeira de barragem na Europa”, realçou a empresa portuguesa, “pioneira a nível europeu no desenvolvimento da tecnologia de solar flutuante”.