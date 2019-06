Partilhar o artigo Centralismo "está ao nível do tempo da outra senhora" - presidente da Câmara de Aveiro Imprimir o artigo Centralismo "está ao nível do tempo da outra senhora" - presidente da Câmara de Aveiro Enviar por email o artigo Centralismo "está ao nível do tempo da outra senhora" - presidente da Câmara de Aveiro Aumentar a fonte do artigo Centralismo "está ao nível do tempo da outra senhora" - presidente da Câmara de Aveiro Diminuir a fonte do artigo Centralismo "está ao nível do tempo da outra senhora" - presidente da Câmara de Aveiro Ouvir o artigo Centralismo "está ao nível do tempo da outra senhora" - presidente da Câmara de Aveiro

Tópicos:

Câa Fundão, Câa Mangualde Azevedo, Descentralização Ribau Esteves,