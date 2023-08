Centro Comercial Stop reabre no Porto

Depois do encerramento que deixou quase 500 artistas e lojistas sem ter “para onde ir”, o entendimento entre músicos e a Câmara do Porto consumou-se na quarta-feira, com as duas associações a aceitarem as condições da autarquia para reabrir o Stop.Músicos e lojistas regressam hoje ao centro comercial que passa a ter em permanência um carro de bombeiros com cinco operacionais.Para poderem frequentar o espaço em segurança, a maioria dos utilizadores receberá uma formação de quatro horas dada pelos bombeiros.A reabertura do Stop mantém, no entanto, um caráter temporário até à autarquia saber se o diagnóstico da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) determina que o espaço pode funcionar como está, admitiu o presidente da câmara em declarações aos jornalistas.