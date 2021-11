Centro da vacinação das Olaias utentes esperaram várias horas

Cinco horas de espera para as vacinas em Lisboa. Aconteceu ontem no centro de vacinação das Olaias. A ARS de Lisboa e Vale do Tejo diz que é o resultado dos picos de afluência em fim de semana de Casa Aberta. Também houve problemas de logística na atribuição de senhas aos utentes.