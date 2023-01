Frio. Centro de apoio a sem-abrigo não entende demora nos planos de contingência

Há já quem peça para ir para locais menos expostos às baixas temperaturas, mas infelizmente os locais definidos para tal ainda não estão acessíveis.A coordenadora do CASA do Porto, Natália Coutinho, compreende a existência de regras, mas lamenta que sejam seguidas à risca.Na cidade do Porto, a Câmara ainda não ativou o plano, sublinha Natália Coutinho, referindo que isso só acontece quando se perspetivam três dias consecutivos de temperaturas abaixo dos três graus.Já a Câmara de Lisboa ativa esta terça-feira, a partir das 18h00, o plano de contingência para proteger os sem-abrigo do frio. Em comunicado, a autarquia adianta que vai haver mais locais, para apoio e distribuição de comida e agasalhos.As estações de metro do Rossio, Santa Apolónia e Oriente também ficam abertas durante a noite.Enquanto isso e nestas noites frias, ainda sem planos ativados da Proteção Civil, as associações procuram minimizar os efeitos do frio.