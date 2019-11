Centro de Defesa do Atlântico Norte da NATO continuará nos Açores

Tem lugar hoje um seminário a assinalar a entrada em funcionamento do Centro para a Defesa do Atlântico. O seminário decorre em Lisboa, mas o Centro para a defesa do atlântico vai ficar nas Lages, nos Açores. O Ministro da Defesa Nacional João Gomes Cravinho esteve no Bom Dia Portugal a falar sobre a missão do Centro de Defesa do Atlântico.