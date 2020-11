Centro de dia encerrado em Caminha após 4 funcionárias testarem positivo

Segundo Débora Silva, as quatro funcionárias viram confirmada a infeção por SARS-CoV-2, que provoca a doença covid-19, na segunda-feira, encontrando-se desde então em casa.

No total, a instituição tem 18 funcionárias, sendo que três trabalham no centro de dia, e 15 prestam apoio domiciliário, como é o caso das quatro infetadas, motivo pelo qual as autoridades de saúde determinaram o rastreio aos 45 utentes daquele serviço.

A instituição diz que o serviço vai continuar a ser assegurado pelas 11 trabalhadoras que não contraíram a doença.

Segundo a diretora técnica da instituição, além dos 20 utentes do centro de dia hoje testados, a instituição aguarda o agendamento do rastreio aos 45 utentes do serviço domiciliário, decidido pelas autoridades de saúde.

Débora Silva adiantou que "o centro de dia, encerrado desde quarta-feira, só reabrirá quando a autoridade de saúde considerar estarem reunidas toda as condições, o que dependerá dos resultados dos testes efetuados e que deverão ser conhecidos dentro de 48 horas".

Portugal contabiliza pelo menos 3.250 mortos associados à covid-19 em 204.664 casos confirmados de infeção, segundo o último boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS).

O país está em estado de emergência desde 09 de novembro e até 23 de novembro, período durante o qual há recolher obrigatório nos concelhos de risco de contágio mais elevado e municípios vizinhos. A medida abrange 114 concelhos, número que passa a 191 a partir de segunda-feira.

Durante a semana, o recolher obrigatório tem de ser respeitado entre as 23:00 e as 05:00, enquanto nos fins de semana a circulação está limitada entre as 13:00 de sábado e as 05:00 de domingo e entre as 13:00 de domingo e as 05:00 de segunda-feira.