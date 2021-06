Centro de Instalação Temporária do SEF vai funcionar na prisão de Caxias

O protocolo a que a RTP teve acesso já foi assinado em fevereiro, o que desmente as informações avançadas pelo Ministro da Administração Interna.

Eduardo Cabrita tinha garantido, no início deste mês, no Parlamento, que as soluções para acolher migrantes ilegais ainda estavam a ser estudadas.