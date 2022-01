Centro de Testes Rápidos alivia pressão sobre hospitais de Coimbra

"A abertura deste centro foi possível graças ao esforço conjunto do IPC e das suas unidades orgânicas, Administração Regional de Saúde (ARS) do Centro e União de Freguesias de São Martinho e Ribeira de Frades", referiu aquele estabelecimento de ensino superior em comunicado enviado à agência Lusa.

Segundo a nota, a abertura do centro visa aliviar a "enorme pressão que se regista nesta fase do combate à pandemia (...) sobre os serviços de urgência dos hospitais da cidade e proporcionar um maior acesso a testes rápidos antigénio gratuitos na margem esquerda" do rio Mondego, designadamente em São Martinho do Bispo, "cumprindo assim o IPC a sua missão como instituição proativa na apresentação de soluções para a sua comunidade interna e envolvente".

A sessão pública de apresentação do centro realiza-se na sexta-feira, às 14:00, no auditório António Arnaut, na Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Coimbra, que integra o IPC.

Mediante agendamento prévio, o novo serviço funcionará de segunda a sexta-feira das 09:00 às 19:00, aos sábados das 10:00 às 18:00 e aos domingos das 14h00 às 18h00.