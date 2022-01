Centro de vacinação das Portas do Mar em São Miguel reabre na quinta-feira

"No dia 06 de janeiro reabre o posto de vacinação das Portas do Mar, como mais uma resposta para a vacinação em massa da população e, neste momento, estamos na vacinação das pessoas entre os 64 e os 50 anos [com a dose de reforço]. Depende de cada unidade de saúde a forma como operacionaliza essa vacinação", afirmou, numa conferência de imprensa, em Angra do Heroísmo.

A reabertura do posto de vacinação na cidade mais populosa dos Açores estava prevista para 10 de janeiro.

Em comunicado de imprensa, também a Unidade de Saúde de Ilha de São Miguel (USISM) adiantou que todos os cidadãos residentes na ilha "com idade igual ou superior a 50 anos" se poderiam deslocar ao pavilhão das Portas do Mar, a partir do dia 06, para serem vacinados contra a covid-19.

O posto de vacinação vai funcionar de segunda-feira a sábado, entre as 09:00 e as 19:00, estando encerrado aos domingos e feriados.

Segundo a USISM, estará igualmente disponível no local "a vacinação contra a gripe para todos os cidadãos, residentes na ilha de São Miguel, com idade igual ou superior a 60 anos".

"Esta reabertura mantém a modalidade `casa aberta`, que é um processo de vacinação simples, não requer marcação prévia e limitado à capacidade instalada", lê-se no mesmo comunicado.

O secretário regional da Saúde apelou à vacinação com a dose de reforço contra a covid-19, admitindo que há "uma taxa de dúvida alta relativamente à terceira dose" no arquipélago.

"Se as pessoas deixarem de ter a dose de reforço, sobretudo as mais vulneráveis, aumentará a probabilidade de terem a doença, numa dimensão mais severa, que poderá trazer consequências graves para a respetiva saúde e para a vida", alertou.

"A própria vacina da gripe sazonal é uma vacina que tem um prazo de validade, que faz com que todas as pessoas tenham de ser vacinadas, num prazo adequado, para que no período de inverno estejam protegidas. É assim também nesta vacina e, por isso, é essencial que as pessoas adiram à oportunidade que lhes é dada da vacinação de reforço", acrescentou.

Segundo Clélio Meneses, a eficácia da vacina é demonstrada "pelos baixos internamentos", apesar do aumento do número de novos casos de infeção.

"Os internamentos, durante um determinado período, eram maioritariamente de não vacinados. Neste momento, há não vacinados internados, há vacinados internados, mas com a dose de reforço há apenas um internado nos Açores", frisou.

A região tem atualmente 2.122 casos de infeção por SARS-CoV-2 ativos e 17 doentes internados com covid-19, o equivalente a 0,8% dos casos de infeção.

Há um ano, com 413 casos de infeção ativos, estavam internadas 23 pessoas com covid-19, o equivalente a 5,8% dos casos ativos.

O titular da pasta da Saúde defendeu, por isso, que a avaliação da pandemia de covid-19 na região deve ser feita "cada vez menos pelo número de casos positivos e cada vez mais pela doença", "pelos internados e por aquilo que são as características mais severas desta doença".

"Há uma garantia de proteção da população, há uma garantia de segurança, que é assegurada através da vacinação", sublinhou.

Dos 2.122 casos ativos de infeção na região, estão 1.469 em São Miguel, 433 na Terceira, 132 no Faial, 38 no Pico, 26 em Santa Maria, 11 na Graciosa, sete em São Jorge e seis nas Flores.

No Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada, na ilha de São Miguel, estão internados 14 doentes com covid-19 (três em unidade de cuidados intensivos) e no Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira três.

Segundo a Autoridade de Saúde Regional, até 22 de dezembro, 198.828 pessoas nos Açores tinham vacinação completa contra a covid-19 (84%) e 34.528 tinham recebido a dose de reforço.