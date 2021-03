Centro de vacinação. Plataforma elevatória na antiga escola António Aroso continua avariada

Aumentam as queixas em torno do funcionamento de um centro de vacinação no Porto. Dezenas de idosos e acompanhantes juntam-se à porta do estabelecimento, à espera de serem chamados. Os utentes queixam-se de falta de distância de segurança, do excesso do tempo de espera e da avaria de uma plataforma elevatória.