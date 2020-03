Centro Hospitalar Cova da Beira instala posto de triagem junto à Urgência

Em nota de imprensa enviada à agência Lusa, esta unidade de saúde da Covilhã, distrito de Castelo Branco, informa que "está a ser realizada uma reorganização profunda dos serviços, recursos, meios e procedimentos, que se fará sentir a muitos níveis, com especial impacto nos vários serviços de urgência" do CHUCB.

A informação explica ainda que será colocado "um posto avançado de triagem no perímetro externo" da Urgência, sem especificar se está em causa uma tenda de campanha ou outra solução.

Além disso, o espaço da Urgência Geral passa a ser exclusivamente para o atendimento de doentes com síndromes respiratórios e de Covid-19, sendo que a zona da Urgência Pediátrica passará a receber todos os outros casos urgentes/emergentes de utentes que não apresentem síndromes respiratórios e, entre as 00:00 e as 08:00, atenderá os casos pediátricos, conforme as regras atuais.

"Durante o período do dia, a Urgência Obstétrica, internamente contigua ao espaço da Consulta Externa de Ginecologia/Obstetrícia, passará a receber casos de urgência/emergência pediátrica e terá um espaço para observação de ginecologia/obstetrícia", acrescenta a nota.

Segundo o referido, todos os circuitos estarão "devidamente sinalizados e haverá profissionais disponíveis para encaminhar os doentes, de acordo com as situações".

Ao nível do Internamento também há alterações em implementação, "com igual critério de separação de doentes, a modificar a qualquer momento, de acordo com a evolução da situação e das necessidades sentidas".

A informação revela ainda que o CHUCB está a levar a cabo, juntamente com as autarquias da Covilhã, Fundão e Belmonte, "um levantamento exaustivo de todas as infraestruturas, recursos e meios existentes na região, que possam a qualquer momento ser disponibilizados para apoio à assistência médica e social de doentes portadores Covid-19 e de profissionais de saúde empenhados no diagnóstico e tratamento desta patologia".

"Recordamos que, por força das circunstâncias, doentes e profissionais de saúde vão precisar de locais disponíveis para convalescer, no caso dos doentes, ou para realizar as suas pausas e momentos de descanso, no caso dos profissionais de saúde, que, dotados de um acrescido sentido de responsabilidade social, pretendam não regressar às suas casas e para junto das suas famílias, durante o período de tempo necessário, para também eles não se converterem num veículo de transmissão da doença", é referido.

O CHUCB também deixa um agradecimento público a todos os organismos, entidades, privados e profissionais de saúde que estão envolvidos nas diferentes ações e reitera o apelo para que se evitem "todas e quaisquer deslocações desnecessárias ao hospital, devendo-se privilegiar, contactos à distância, nomeadamente através dos meios tecnológicos de informação e comunicação à disposição, tais como telefone e `email`".

O CHUCB tem sede na Covilhã, distrito de Castelo Branco, e engloba o Hospital Pêro da Covilhã e o Hospital do Fundão.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da Covid-19,infetou mais de 210 mil pessoas em todo o mundo, das quais mais de 8.750 morreram.

Em Portugal, a Direção-Geral da Saúde (DGS) elevou hoje o número de casos confirmados de infeção para 642, mais 194 do que na terça-feira. O número de mortos no país subiu para dois.

Dos casos confirmados, 553 estão a recuperar em casa e 89 estão internados, 20 dos quais em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI).

A Assembleia da República aprovou hoje o decreto de declaração do estado de emergência que lhe foi submetido pelo Presidente da República com o objetivo de combater a pandemia de Covid-19, após a proposta ter recebido pareceres favoráveis do Conselho de Estado e do Governo.