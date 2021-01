Centro Hospitalar Cova da Beira pede voluntários para estrutura de retaguarda

"Porque o momento pelo qual passamos reclama a participação cívica de todos e porque todos somos poucos nesta luta contra a covid-19, o Centro Hospitalar está a encetar contactos junto de colaboradores aposentados do hospital para suprir a necessidade extraordinária de recursos humanos a que uma estrutura desta natureza obriga", aponta o CHUCB em comunicado enviado à agência Lusa.

Esta unidade hospitalar com sede na Covilhã, distrito de Castelo Branco, também deixa um apelo público "a quem queira colaborar, de forma livre e voluntária neste projeto, para que se manifeste, na certeza de que por esta via estará a ajudar".

A nota esclarece que está em causa uma "Unidade de Apoio Pós Alta", que ficará instalada no Seminário do Verbo Divino, na freguesia do Tortosendo, e que tem capacidade para 30 camas.

Resultado de uma parceria entre o CHUCB, a Câmara da Covilhã e o Agrupamento de Centros de Saúde da Cova da Beira, esta unidade deve abrir "muito em breve" e destina-se a aliviar a pressão que se faz sentir nas áreas de internamento do CHUCB, face ao aumento de doentes com covid-19.

A criação de um "hospital de retaguarda" naquele local já tinha sido anunciada, na sexta-feira, pelo presidente da Câmara da Covilhã, Vítor Pereira, sendo que, ao contrário do inicialmente apontado, a estrutura destina-se a doentes `não covid`, que já tenham tido alta hospitalar mas que continuem a precisar de cuidados.

"Esta infraestrutura estará dotada com todas as amenidades e condições logísticas, o que lhe permitirá receber utentes com alta clínica, provenientes dos internamentos `não covid` do CHUCB", é referido.

Lembrando a "grande responsabilidade social" que o projeto exige, a informação aponta igualmente que os voluntários que queiram colaborar nas diferentes tarefas podem contactar o CHUCB através do e-mail: eventos@chcbeira.min-saude.pt, informando o nome completo, idade, situação profissional ou ocupação e contacto telefónico.

O CHUCB tem atualmente quatro enfermarias para doentes com covid-19, tendo, atualmente uma capacidade de 125 camas em enfermaria e oito na Unidade de Cuidados Intensivos (UCI).

Esta segunda-feira, estão ali internados 120 doentes infetados com o novo coronavírus, 113 em enfermaria e sete em UCI, de acordo com os dados do CHUCB.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.140.687mortos resultantes de mais de 99,6 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 10.469 pessoas dos 636.190 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.