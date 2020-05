Centro Hospitalar Cova da Beira retoma atividade com horário alargado nas consultas

Em comunicado enviado à agência Lusa, esta unidade de saúde do distrito de Castelo Branco explica que, em paralelo com a retoma, será mantido o "funcionamento global da estrutura que foi criada para combate à covid-19, de modo a responder às necessidades relacionadas com eventuais novos surtos da pandemia".

"Desta forma, a reprogramação da atividade do CHUCB resulta de uma estratégia assente em critérios de segurança e de resposta efetiva à população, cujas principais medidas passam por privilegiar sempre que possível o recurso à teleconsulta, o alargamento do horário de consultas, que desde a passada semana ocorrem entre as 08:00 e as 20:00", especifica a informação.

Segundo o referido, as medidas também integram a diminuição dos tempos de permanência dos utentes no hospital, a redução do número de pessoas nas salas de espera e zonas de atendimento, e será ainda implementado o desfasamento de horários, ao nível das consultas e dos exames.

Esta unidade de saúde ressalva ainda que, apesar das "alterações significativas" que foram introduzidas face à covid-19, continuou a "dar resposta aos seus utentes, tendo realizado atividade cirúrgica considerada urgente e/ou prioritária e, ao nível da consulta externa, adotou novas formas de atuação, nomeadamente através da realização de teleconsultas, ou seja, consultas por telefone e videochamada, evitando assim que muitos doentes se deslocassem ao hospital e corressem riscos desnecessários".

"Assim, no período de 16 de março a 30 de abril, o CHUCB realizou mais de 12.000 consultas, sendo que, destas, 4.271 foram consultas presenciais, por se tratar de consultas urgentes e/ou prioritárias, e cerca de 8.000 não presenciais", acrescenta.

O CHUCB tem sede na Covilhã e integra o Hospital Pêro da Covilhã e o Hospital do Fundão, no distrito de Castelo Branco.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 292 mil mortos e infetou mais de 4,2 milhões de pessoas em 195 países e territórios.

Mais de 1,4 milhões de doentes foram considerados curados.

Em Portugal, morreram 1.175 pessoas das 28.132 confirmadas como infetadas, e há 3.182 casos recuperados, de acordo com a Direção-Geral da Saúde.