Centro Hospitalar de Coimbra muito perto de atingir o limite de capacidade

Fonte do CHUC informou que, à data de hoje, estavam 294 doentes internados em enfermaria, para uma lotação de 305 camas, e 50 doentes críticos em Unidade de Cuidados Intensivos, para uma lotação de 55.

Os hospitais da região Centro estão praticamente no limite por causa do combate à pandemia da covid-19, mas a situação mais crítica verifica-se no Centro Hospitalar Tondela-Viseu, em que as taxas de ocupação atingiram os 100%, disse hoje a Administração Regional de Saúde do Centro ARSC).

Fonte da ARSC disse à agência Lusa que foi por isso mesmo que se providenciou um hospital de campanha no Fontelo, em Viseu, para responder à situação.

A mesma fonte adiantou que está também a ser preparada a abertura do antigo Hospital Militar de Coimbra, entretanto reclassificado de Centro de Saúde, que tem capacidade para 36 camas, embora "não sejam abertas todas ao mesmo tempo".

Às 23:59 de domingo, os hospitais da região Centro contabilizavam 1.164 internados com covid-19, dos quais 115 em unidades de cuidados intensivos.

De acordo com a ARSC, na mesma data registava-se uma taxa de ocupação de 93% em enfermarias para doentes covid-19 e 89% em unidades de cuidados intensivos.

No domingo, registaram-se na região Centro 24 óbitos em ambiente hospitalar, 118 admissões de novos doentes, uma alta hospitalar em unidade de cuidados intensivos e 24 altas médicas de enfermarias com doentes covid-19.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.031.048 mortos resultantes de mais de 94,9 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 9.028 pessoas dos 556.503 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.