Centro hospitalar de Lisboa norte admite necessidade de mais camas

Foto: Reuters

Carlos Martins está e acordo com a ordem do Ministério da Saúde, na reposição de camas perdidas nos anos de crise e explica que no hospital Pulido Valente, por exemplo, vai haver mais camas mais 30 camas, mas apenas no próximo ano.



Dentro da necessidades a unidade de queimados é uma das prioridades, diz o diretor do centro hospitalar de Lisboa norte.