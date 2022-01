Centro hospitalar do Tâmega e Sousa sem listas de espera para consultas

Depois de ter sido notícia pelo excesso de doentes covid nas urgências e por atrasos de três anos nas consultas externas, o Centro hospitalar do Tâmega e Sousa terminou 2021 sem listas de espera para as cirurgias e com situações residuais para as consultas de especialidade.