Centro Hospitalar Gaia/Espinho duplica capacidade de resposta em ressonâncias

"A aquisição do segundo equipamento e a realização de produção adicional aos fins de semana e feriados possibilitará a realização de aproximadamente 15.000 estudos por ano internamente, que corresponderá a uma redução da atual necessidade de externalização de 64% para 9%", avança o diretor do serviço de Imagiologia do Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia/Espinho (CHVNGE), Pedro Sousa, citado num comunicado.

Atualmente, realizam-se no CHVNGE aproximadamente 16.500 estudos de RM por ano, dos quais 10.500 em prestadores externos.

A duplicação da resposta, ao nível quer quantitativo quer qualitativo, vai traduzir-se numa poupança anual de 675 mil euros ao permitir a internacionalização quase total dos exames realizados naquele centro hospitalar.

De acordo com Pedro Sousa, o novo equipamento vem dar "uma resposta integral aos estudos da oncologia, assim como a realização de estudos mais diferenciados, nomeadamente nas áreas de neurorradiologia e cardiologia, com qualidade de imagem superior e tempos de execução menores".

No entanto, o grande objetivo, assinala o CHVNGE, passa por garantir a total autonomia na realização dos exames, assim como, "realizar atividade para outras unidades do Serviço Nacional de Saúde (SNS) sem capacidade instalada, ou com capacidade instalada insuficiente".