Centro Hospitalar Lisboa Norte vai contratar mais 17 médicos

27 Jul, 2017

De acordo com um comunicado do CHLN, estas novas contratações elevam para 51 novos médicos nos seus quadros neste primeiro semestre do ano, no quadro de um planeamento em curso "para o rejuvenescimento e reforço do quadro da carreira médica".

Este reforço do quadro médico do CHLN, visa, segundo o centro, "continuar a responder à crescente procura desta instituição", com o aumento da complexidade dos casos clínicos, o aumento da taxa de internamento em 96% e da taxa de crescimento nas suas urgências de 6% no primeiro semestre.

No comunicado, recorda que, desde o início do ano, o CHLN registou a saída de 19 médicos especialistas do seu quadro.

Os novos 51 médicos, segundo o centro, estão distribuídos pelas especialidades de Anestesiologia, Cardiologia, Cirurgia Geral, Cirurgia Plástica e Reconstrutiva, Gastrenterologia, Cirurgia Torácica, Cirurgia Vascular, Ginecologia e Obstetrícia, Hematologia, Medicina Interna, Nefrologia, Neurocirurgia, Nefrologia, Oftalmologia, Oncologia, Otorrinolaringologia, Patologia Clínica, Pediatria, Pneumologia, Psiquiatria, Radiologia e Urologia.