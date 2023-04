Centro Oncológico de Referência do Sul deverá estar a funcionar em finais de 2024 - CHUA

"Esperamos que este novo centro esteja construído até final do próximo ano, e a funcionar", indicou a presidente conselho de administração do CHUA, Ana Varges Gomes.

A declaração foi feita no Estádio do Algarve durante a cerimónia de assinatura do protocolo entre a Associação de Municípios Loulé/Faro e o CHUA para cedência de um terreno no Parque das Cidades, situado na fronteira entre os dois concelhos, onde será construído o Centro Oncológico de Referência do Sul.

Segundo Ana Varges Gomes, há cerca de 1.500 doentes oncológicos que são anualmente diagnosticados no Algarve e "vários" entre eles são encaminhados para fazer o mais diverso tipo de exames e tratamentos em Lisboa ou Sevilha, no sul de Espanha.

"Para todos estes doentes, de alguma forma, para estes 1.500 que temos neste momento, isto vai ser uma mais-valia porque passam a fazer todos os exames de estadiamento no mesmo sítio [...], assim como o tratamento", sublinhou a responsável.

O futuro centro oncológico, implantado numa área com cerca de 5.500 m2, irá integrar o Serviço Nacional de Saúde (SNS) e pretende "colmatar uma lacuna regional na prestação dos cuidados de saúde, dando apoio a muitos algarvios que padecem de doença oncológica e que necessitam de uma abordagem multidisciplinar, tanto em termos de diagnóstico como de tratamento", segundo um comunicado da Câmara de Loulé.

O objetivo é reunir num espaço várias especialidades, como a oncologia médica, cirurgia, radioncologia, nutrição, dor crónica, medicina física e de reabilitação, cuidados paliativos e apoio social, para que o doente não precise de sair da região e que, numa única deslocação, possa realizar o tratamento de forma integrada e acompanhado de vários profissionais.

Esta unidade de saúde permitirá receber anualmente "dois a três mil novos doentes", do Algarve, do Alentejo e mesmo de Espanha, junto à fronteira, com suspeita de diagnóstico oncológico.

Por outro lado, vai permitir realizar, no mesmo espaço e ao mesmo tempo, tratamentos através de "técnicas de radioterapia e radiocirurgia, assim como fazer o diagnóstico e o estadiamento para confirmação da doença ou para a tomada de decisão terapêutica multidisciplinar".

O CHUA será responsável pela construção, manutenção e exploração de todos os recursos técnicos e humanos deste do novo equipamento.

O Centro Oncológico de Referência do Sul ficará situado no Parque das Cidades, onde também está projetada a construção do futuro Hospital Central do Algarve.

O novo equipamento tem um custo de investimento de 14 milhões de euros, que será apoiado em cerca de nove milhões de euros com fundos europeus.

Presentes na cerimónia de assinatura, os presidentes das Câmaras de Faro e de Loulé, Rogério Bacalhau e Vítor Aleixo, assim como o presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve, José Apolinário, congratularam-se pela construção do equipamento nos terrenos conjuntos dos dois concelhos.