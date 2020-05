Centro Social Vale do Homem nunca teve um caso Covid e vai premiar funcionários

Foto: Centro Social Vale do Homem/DR

O Centro Social Vale do Homem, um lar com três edifícios em locais distintos, em Amares e em Vila Verde, conta com 93 idosos e 55 funcionários. Três espaços geriátricos onde o novo coronavírus não entrou, razão pela qual a direcção vai recompensar os funcionários.