Centros de dia reabrem a 15 de agosto

A reabertura destes espaços implica que o regresso dos utentes que integrem grupos de risco seja previamente avaliado pelo médico assistente.As autoridades pedem respeito pelo distanciamento físico de cerca de dois metros entre os utentes e sugerem a promoção de atividades ao ar livre.O guião com as orientações da direção geral de saúde e segurança social prevê medidas de etiqueta respiratória, higiene correta das mãos, controlo ambiental ou atuação perante um caso suspeito, entre outras.O presidente da União Distrital das Instituições Particulares de Solidariedade Social de Setúbal soube da notícia pela Antena 1 e fica satisfeito, mas chama a atenção para a existência de diferentes tipos de instituições.Também satisfeito está o presidente da União das Misericórdias, Manuel Lemos.Os centros de dia que funcionem em unidades com outras respostas sociais precisam de uma autorização prévia das autoridades de saúde locais do Instituto de Inclusão Social e Emprego.