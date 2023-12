Centros de Saúde registam quebras no sistema informático

Foto: Estela Silva - Lusa

As falhas nos centros de saúde são denunciadas à Antena 1 pela Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar, que classifica a situação de caótica.



As dificuldades informáticas devem-se à passagem do sistema para as unidades locais de saúde, o que está a criar constrangimentos e inoperacionalidade no sistema informático dos centros durante várias horas por dia.



Os médicos de família descrevem uma situação de caos, que impede a prescrição de medicamentos o agendamento de exames ou consultas.