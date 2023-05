Centros hospitalares Lisboa Central e Norte garantem urgência metropolitana de Gastro e Urologia

Segundo anunciou hoje a Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde (DE-SNS), à noite (20:00/08:00) a urgência metropolitana destas duas especialidades funcionará em polo único, a rodar semanalmente, mas enquanto a Gastrenterologia será em prevenção a Urologia será em presença física.

Na Urologia, o polo que não estiver ativo no horário noturno mantém-se contudo de prevenção, em apoio aos doentes internados e aos que se encontrem na urgência externa do respetivo hospital, até às 20:00, sob responsabilidade desta especialidade.

Nas restantes instituições da AML, deverá ser aplicada a solução discutida com a comissão executiva criada pelo Ministério da Saúde para rever a organização das urgências em Lisboa e Porto e pela Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT), "sendo que será alvo de monitorização contínua pela DE-SNS, com o objetivo da maioria dos doentes poder ser observado e tratado em proximidade".