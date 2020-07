Cerca da 3% da área da Reserva da Biosfera da Unesco em Castro Verde ardida

Em declarações à agência Lusa, Rita Alcazar, do Centro de Educação Ambiental do Vale Gonçalinho e da Liga para a Proteção da Natureza (LPN), explicou que, embora seja uma "estimativa ainda preliminar", o incêndio terá afetado "à volta de dois mil hectares da Reserva da Biosfera, ou seja, cerca de 3% da área da reserva".

O incêndio no concelho de Castro Verde, distrito de Beja, que deflagrou em Lagoa da Mó, perto de Casével, foi dominado às 02:22 de hoje, depois do alerta dado às 17:07 de segunda-feira e alastrado a áreas de pasto, mato e seara.

No combate às chamas ficaram feridos cinco bombeiros, dois dos quais com gravidade.

De acordo com Rita Alcazar, arderam igualmente várias explorações agrícolas que são "absolutamente essenciais" para a biodiversidade existente na Reserva da Biosfera, lembrando que várias espécies "estão muito dependentes da atividade agrícola extensiva, de sequeiro e de baixo impacto, muito geradora de biodiversidade".

Segundo a coordenadora da LPN de Castro Verde, algumas aves que foram afetadas pelo incêndio têm no local o seu núcleo principal, embora possam existir em outras zonas do Alentejo, no entanto, o "grande reduto" é na zona consumida pelas chamas.

"Têm aqui o grande reduto, como é o caso das abetardas, dos cisões e se calhar as crias ainda não estavam voadoras e podem ter tido alguma dificuldade em fugir do fogo", explicou Rita Alcazar, lembrando ainda a existência de outros animais que podem ter passado por perigo semelhante, como o ouriço caixeiro, salamandras, sapos, rãs e outros repteis.

"Num incêndio com estas dimensões, em que a velocidade do fogo é muito grande, não têm velocidade suficiente para fugir e afastar-se da áreas ardida", explicou.

Rita Alcazar mantém, no entanto, alguma esperança na recuperação da vegetação caso o outono venha a ser normal, ou seja, com chuva.

"Se tivermos um outono normal com chuva a zona recuperará a vegetação. A grande preocupação tem a ver com o facto de termos cada vez anos mais secos, com pouca chuva e isso era essencial. Ter um bom outono para o que ardeu volte a nascer e lentamente recuperar a biodiversidade que aí existia e as condições do solo", sublinhou a responsável.

O concelho de Castro Verde foi classificado em 14 de junho de 2017 como Reserva da Biosfera pela Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO).