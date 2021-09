Cerca de 12.370 listas candidatas às eleições em 26 de setembro - CNE

Em resposta à agência Lusa, a CNE aponta que "a estimativa da totalidade de listas é cerca de 12.370 e a das listas apresentadas por GCE é cerca de 1.035", salientando que, "logo que possível", será disponibilizado no site da Comissão a listagem das candidaturas às autárquicas por município e por freguesia.

Estes números preliminares da CNE indicam um aumento do total de candidaturas em relação às autárquicas de 2017.

Na altura, com base nos dados constantes nas listagens da CNE para organização da ordem dos candidatos nos boletins de voto, existia um total de 12.025 listas candidatas, das quais pelo menos 93 eram de movimentos independentes.

Destas 12.025 candidaturas de há quatro anos, 1.401 concorreram às 308 Câmaras Municipais, 1.364 a Assembleias Municipais e 9.260 a Assembleias de Freguesia.

São 9.306.120 os eleitores que podem votar nas eleições autárquicas deste ano, às quais se apresentam, no total, isoladamente ou em coligações, mais de 20 partidos.

A partir dos orçamentos de campanha entregues à Entidade das Contas e Financiamentos Políticos concorrem às autárquicas os partidos Aliança, BE, CDS-PP, Chega, Ergue-te, Iniciativa Liberal, JPP, Livre, MAS, MPT, Nós, Cidadãos!, PAN, PCP e PEV (que formam a CDU), PCTP/MRPP, PDR, PPM, PS, PSD, PTP, RIR e Volt Portugal.

Segundo os orçamentos de campanha, apenas 64 dos 308 municípios do país contam com candidaturas de grupos de cidadãos, sendo que, em quatro municípios, há dois movimentos independentes em cada: Albufeira (no distrito de Faro), Sabrosa (Vila Real), Redondo (Évora) e Castelo de Paiva (Aveiro).

Os candidatos preveem gastar na campanha um total de 33,6 milhões de euros, abaixo dos cerca de 39 milhões de euros gastos em 2017.

Os partidos e coligações de partidos estimam gastar um total de 31 milhões de euros na campanha eleitoral (em 2017 gastaram 35 milhões) e os grupos de cidadãos 2.639.120,7 euros.

O PS continua a ter o orçamento de campanha mais elevado, com 11,43 milhões de euros.

As eleições autárquicas decorrem entre as 08:00 e as 20:00 locais de 26 de setembro (os Açores têm menos uma hora do que o continente e a Madeira), e a campanha oficial realiza-se entre os dias 14 e 24, segundo o calendário divulgado pela CNE.