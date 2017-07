Cerca de 150 operacionais vão reforçar combate ao fogo de Alijó

Lusa 17 Jul, 2017, 07:22 | País

O comandante distrital de operações de socorro de Vila Real, Álvaro Ribeiro, fez um ponto da situação do fogo que já lavra há cerca de 24 horas e referiu que, no terreno, estão 330 operacionais e 92 veículos.

O fogo avança em três frentes e, segundo o responsável, cerca das 01:00 não havia aldeias em perigo. As atenções concentram-se nas áreas das aldeias de Carlão, Pegarinhos e Santa Eugénia.

De acordo com o comandante distrital, que falava aos jornalistas no posto de comando, durante a noite o combate vai ser reforçado com cinco grupos, de cerca de 30 elementos cada, provenientes da zona sul do país e de Viana do Castelo.

No terreno estão também quatro máquinas de rasto e, durante o dia, serão deslocadas mais quatro para ajudarem nas operações de combate às chamas.

"Estamos em crer que durante a noite, face a condições favoráveis, nós teremos condições para dar o incêndio como dominado", afirmou Álvaro Ribeiro.

O comandante distrital referiu ainda que as cerca de 30 pessoas, principalmente idosos e crianças, que foram retiradas das aldeias de Chã, Vila Chã e Casas da Serra, já regressaram às suas casas.

O responsável adiantou que uma casa de habitação foi atingida pelas chamas, que queimaram ainda alguns armazéns de arrumos e agrícolas.

Quanto às falhas de comunicação, Álvaro Ribeiro disse que o elevado número de chamadas provocou "alguns tempos de falha de comunicações, mas nunca inviabilizaram as comunicações entre as equipas, posto de comando e sectores".

"Quando percebemos que havia um grande tráfego pedimos um reforço e o reforço está aí e o objetivo é que a rede possa responder a este grande fluxo de comunicações", salientou.

Para o terreno, foi mobilizada uma carrinha com dispositivo SIRESP.

O alerta para o incêndio de Vila Chã foi dado cerca das 02:00 de domingo, o fogo chegou a ser dado como dominado ao início da tarde, mas verificou-se, depois, uma forte reativação.

Durante a noite, o posto de comando instalado no santuário da Nossa Senhora da Piedade, em Sanfins do Douro, vai ser transferido para o aeródromo da Chã.