Cerca de 150 refugiados estão a viver em instalações das Misericórdias

"Infelizmente vai chegar muito mais gente. Nós estamos cá para ajudar, acolher, proteger e dar emprego a quem quiser cá ficar", disse à Lusa Manuel Lemos, presidente do Secretariado Nacional da União das Misericórdias Portuguesas, acrescentando que alguns refugiados já encontraram trabalho nas misericórdias.

Desde o início da invasão da Ucrânia pela Rússia, o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) concedeu mais de 25 mil pedidos de proteção temporária. Destes refugiados, um em cada três é menor.

As misericórdias fazem parte da rede de apoio às vítimas desta guerra. "Recebemos pedidos de ajuda para dar alojamento e alimentação e, claro, aquelas coisas essenciais", explicou Manuel Lemos, recordando que muitos fugiram do país com pouco mais do que a roupa que traziam vestida.

Neste momento, estão a dar guarida a cerca de 150 refugiados, mas têm "capacidade para muito mais", entre misericórdias e Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS), acrescentou.

A maioria dos refugiados queria ficar em Lisboa e no Algarve, mas "estão um pouco por todo o país".

Segundo Manuel Lemos, algumas das primeiras pessoas acolhidas nas misericórdias já não lá estão: "Temos pessoas que já cá estiveram e já foram embora para outros países. É tudo muito volátil".

A União das Misericórdias está a trabalhar em parceria com o Alto Comissariado para as Migrações (ACM), Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social (MTSSS), autarquias e grupos informais, como a Missão Ucrânia, criada por um grupo de amigos.

Nas instituições sabe-se que os pedidos de ajuda deverão aumentar nos próximos tempos e se havia muita gente que saía do seu país na esperança de poder regressar muito em breve, agora a ideia desse retorno começa a ser adiada. A guerra, que começou há 37 dias, continua e a destruição de algumas cidades aumenta, tornando-as inabitáveis.

"Muitas pessoas esperavam regressar no curto prazo de tempo, mas também há quem diga que não quer voltar, porque não quer que os filhos voltem a passar pela experiência da guerra", disse Manuel Lemos.

A plataforma `SEFforUkraine.sef.pt` "possibilita a todos os cidadãos ucranianos e seus familiares (agregado familiar), bem como a qualquer cidadão estrangeiro a residir na Ucrânia, fazer `online` um pedido de proteção temporária de um ano, prorrogável por dois períodos de seis meses".

No decorrer do processo para proteção temporária em Portugal, os cidadãos que a requeiram têm acesso aos números fiscal, de Segurança Social e do Serviço Nacional de Saúde, podendo beneficiar destes serviços e ingressar no mercado de trabalho.

A Rússia lançou a 24 de fevereiro uma ofensiva militar na Ucrânia, com forças terrestres e bombardeamento de alvos em várias cidades, um ataque que foi condenado pela generalidade da comunidade internacional.

A guerra provocou a fuga de mais de 10 milhões de pessoas, incluindo mais de 4 milhões de refugiados em países vizinhos e quase 6,5 milhões de deslocados internos.

A ONU estima que cerca de 13 milhões de pessoas necessitam de assistência humanitária na Ucrânia.