Cerca de 20 municípios em risco `Máximo`

Lusa21 Set, 2017, 07:18 | País

De acordo com o IPMA estão em risco máximo cerca de 20 municípios dos distritos de Bragança, Coimbra, Leiria, Portalegre, Castelo Branco e Faro.

Além destes municípios em risco `Máximo`, o IPMA colocou outros 70 concelhos dos distritos de Bragança, Vila Real, Viseu, Aveiro, Castelo Branco, Guarda, Portalegre, Coimbra, Santarém, Beja e Faro em risco `Muito Elevado`.

Estão igualmente em risco `Elevado` cerca de 80 municípios do interior Norte, Centro e Sul do país e das regiões de Lisboa e Santarém.

O risco de incêndio determinado pelo IPMA engloba cinco níveis, que podem variar entre o `Reduzido` e o `Máximo`.

O cálculo é feito com base nos valores observados às 13:00 em cada dia relativamente à temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas.

O IPMA prevê para hoje no continente céu pouco nublado, com maior nebulosidade e possibilidade de chuva fraca nas regiões Norte e Centro até meio da tarde. Prevê-se ainda uma pequena descida da temperatura máxima.

No continente, as temperaturas máximas vão variar entre os 30 graus Celsius previstos para Castelo Branco e os 22º apontados para a Guarda, Viana do Castelo, Porto e Leiria.

Em Évora e Beja os termómetros não devem ultrapassar os 29º, em Santarém os 28º, em Portalegre os 27º, em Faro e Braga os 26º e em lisboa os 25º.