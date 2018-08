Cerca de 40 pessoas envolvidas em desacatos num supermercado em Estremoz

Lusa25 Ago, 2018, 15:24 | País

De acordo com dados hoje indicados à agência Lusa pela PSP, a ocorrência foi registada no domingo, cerca das 21:30, não havendo detidos, tendo a polícia identificado três pessoas, entre os envolvidos nos desacatos, residentes no Bairro das Quintinhas, situado junto àquele estabelecimento comercial.

Dois agentes da polícia e um segurança do supermercado foram agredidos, tendo um dos polícias sido assistido no Serviço de Urgência Básica do Centro de Saúde de Estremoz.

A polícia foi chamada ao local depois de algumas pessoas alegadamente terem furtado objetos no estabelecimento e terem sido identificadas pelo segurança.

Posteriormente, outros elementos do mesmo grupo entraram no estabelecimento, ameaçando o segurança do supermercado e os agentes da polícia, destruindo materiais e arremessando cadeiras, malas de viagem e outros objetos contra a polícia.

A PSP teve de pedir reforços, incluindo militares da GNR, e utilizar gás pimenta para travar os desacatos.

"Ainda não estão contabilizados os danos causados, mas presume-se que não sejam muito elevados", adiantou a fonte da polícia.

A PSP desenvolveu um processo-crime junto do Ministério Público de Estremoz, que segue para a fase de inquérito.