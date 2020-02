Cerca de 415 quilos de cocaína no valor de 25 milhões de euros apreendidos em Sines

Esta apreensão efetuada pela Alfândega de Setúbal, através da Delegação Aduaneira de Sines, ocorreu no dia 27 de dezembro de 2019, mas só hoje foi divulgada em comunicado.

Segundo a AT, o contentor, que transportava bananas procedentes do Equador, terá sido usado "como hospedeiro" para transporte daquela "carga ilegal", a qual aguardaria o momento certo para ser retirada do contentor e ser introduzida ilegalmente na União Europeia (UE).

"A seleção do contentor foi efetuada com base em critérios específicos de análise de risco, postos em prática pela AT e os quais fazem parte da regular atuação da AT no âmbito da monitorização e controlo da fronteira externa da EU", adianta o comunicado.

A Autoridade Tributária e Aduaneira indica ainda que efetuado um primeiro controlo com recurso a meios de verificação não intrusivos, foi possível confirmar o risco e detetar a forma de dissimulação.

O estupefaciente apreendido, no valor de mercado de 25 milhões de euros, foi entregue à autoridade que nos termos da legislação em vigor é competente na matéria, a Polícia Judiciária, acrescenta o comunicado.