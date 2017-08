Cerca de 50 concelhos de 10 distritos em risco `máximo`

Lusa 11 Ago, 2017, 07:22 | País

Segundo o IPMA, em risco `máximo` estão mais de 50 concelhos de Faro, Santarém, Coimbra, Leiria, Castelo Branco, Portalegre, Guarda, Bragança Porto e Viseu.

O IPMA colocou ainda vários concelhos dos 18 distritos de Portugal continental em risco `elevado` e `muito elevado`.

O risco de incêndio determinado pelo IPMA engloba cinco níveis, que podem variar entre o "reduzido" e o "máximo".

O cálculo é feito com base nos valores observados às 13:00 em cada dia relativamente à temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas.

Às 06:00, a Autoridade Nacional de Proteção Civil dava conta de 26 incêndios, quatro em curso, quatro em resolução e 18 em fase de conclusão.

A esta hora, o incêndio que mais meios mobilizava era o da Aldeia do Mato, na freguesia de Aldeia do Mato e Souto, concelho de Abrantes, distrito de Santarém, com 727 operacionais e 231 meios, três frentes ativas e que levou ao corte de três Estradas Municipais.

Também por dominar continuava às 06:00 o fogo que deflagrou nas freguesias de Azinheira dos Barros e São Mamede do Sádão, no concelho de Grândola, distrito de Setúbal, que mobilizava 223 operacionais, com o auxílio de 75 veículos.