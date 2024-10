A estimativa resulta de um inquérito feito pela Federação Nacional de Educação aos diretores escolares, já depois de o Governo ter recomendado às escolas a proibição do telemóveis para crianças até aos 12 anos de idade.A escola básica de São Gonçalo, em Torres Vedras, proibiu este ano letivo o uso de telemóveis dentro do recinto escolar.A jornalista da Antena 1 Rita Fernandes ouviu os alunos e o diretor do agrupamento sobre o tema.