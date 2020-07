Cerca de 70 concelhos do Norte e Centro em risco máximo de incêndio

Os concelhos em causa pertencem aos distritos de Bragança, Vila Real, Viseu, Guarda, Castelo Branco, Santarém e Portalegre.

Mais de uma centena de outros municípios também nas regiões Norte e Centro, mas igualmente no interior Norte e no Algarve, estão em risco muito elevado e elevado.

No litoral, a maior parte do território está com risco moderado de incêndio.

O risco de incêndio calculado pelo IPMA é determinado pelo IPMA e tem cinco níveis, que vão de reduzido a máximo.

Os cálculos são obtidos a partir da temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas.

Por causa da manutenção do risco elevado de incêndios, o Exército e a Marinha têm reforçado até hoje os contingentes no terreno para vigiar e prevenir fogos florestais.

O IPMA prevê para hoje uma pequena descida da temperatura no Norte e Centro e nebulosidade matinal no litoral oeste, com possibilidade de chuvisco. Durante a tarde, o vento vai soprar por vezes forte nas terras altas do litoral centro e na faixa costeira a sul do Cabo Raso.

Quanto a temperaturas, as máximas vão variar entre os 22º (Viana do Castelo, Porto e Aveiro) e os 38º (Évora) e as mínimas entre os 14º (Sines) e os 21º (Portalegre e Faro).