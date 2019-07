Cerca de 70 por cento dos infantários das IPSS funcionam sem licença

RTP

Mas o número pode ainda ser maior, alerta o sindicato.



Ouvida pela jornalista Cláudia Aguiar Rodrigues, a sindicalista Bercina calçada fala num número escasso de inspetores para um universo tão grande de locais a fiscalizar:



O sindicato explica que há falhas sobretudo ao nível da segurança. Problemas que podem pôr em risco as próprias crianças.



A Antena 1 já pediu uma reação à Confederação das IPSS que remete comentários para mais tarde.

Ao jornal Público, a conselheira Filomena Bordalo declarou que assim que tomou conhecimento do cenário tem vindo a trabalhar para ultrapassar a situação. Mas não pode garantir que não haja problemas de maior em termos de segurança nos jardim-de-infância.



A Antena 1 solicitou também já explicações ao ministério do Trabalho, da Solidariedade e da Segurança Social que tutela estas instituições.