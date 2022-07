Cerca de 700 operacionais combatem incêndio de Murça

O incêndio de Murça já atingiu Valpaços. No terreno estão cerca de 700 operacionais a combater as chamas, num incêndio que mantém três frentes ativas. Uma vez que a maioria dos locais que estão a arder são de dificil acesso, a autarquia está a apelar por mais meios aéreos para ajudar os bombeiros no combate ao fogo.