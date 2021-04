Cerca de 7.000 alunos do secundário da Madeira retomam aulas presenciais

O Governo Regional da Madeira decidiu em 11 de janeiro suspender as aulas presenciais no arquipélago para o ensino secundário e 3.º ciclo face ao aumento de casos da covid-19.As aulas presenciais foram apenas mantidas para todos os restantes níveis de ensino - creches, jardins de infância, pré-escolar, 1.º ciclo, 2.º ciclo, ensino profissional e especial.As escolas dos outros graus de ensino mantiveram assim as portas abertas, com a obrigatoriedade de cumprimento de medidas preventivas, tendo os encerramentos totais de escolas devido a casos de covid-19 sido pontuais exceções.Por norma, as turmas e os contactos identificados ficaram apenas em confinamento.





Medidas preventivas em marcha







Segundo o secretário da Educação da Madeira, Jorge Carvalho,, com a administração de 6.000 doses a professores e funcionários da comunidade educativa.Também estão a ser testados milhares de alunos das escolas da região, adiantou, na terça-feira, Jorge Carvalho, visando um "regresso em segurança e tranquilidade".O governante informou que, depois dos alunos do secundário e 3.º ciclo,O Conselho do Governo Regional da Madeira de hoje deve determinar algumas regras a respeitar pelos alunos e as respetivas escolas que agora vão retomar a atividade.

A Madeira conta atualmente com 342 casos ativos.





c/Lusa